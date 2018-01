Fietser betrokken bij aanrijding 02u40 0

In de Ter Heidelaan in Aarschot kwam het zaterdagmiddag rond 11.30 uur tot een kop-staartaanrijding tussen twee wagens. De eerste automobilist stopte voor een overstekende fietser, waarop zijn achterligger op hem inreed. De fietser kwam bij het manoeuvre ten val, maar had geen medische verzorging nodig. (VDWT)