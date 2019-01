Festival Garnizoen krikt bezoekersaantal op naar 3.500 Tom Van de Weyer

30 januari 2019

Het house- en technofestival Garnizoen beleeft haar tweede editie op paaszondag 21 april op de Citadel. Na het succes van vorig jaar wordt de capaciteit verhoogd van 2.000 naar 3.500 bezoekers. De sfeer van de party gaat terug naar de legendarische warehouses in Chicago en Detroit waar de dansmuziek opgang maakte, als tegenreactie op commerciële en populaire muziek.

Organisator Chokri Mahassine maakte de line-up bekend. Net als vorig jaar zijn er in de hangars twee verschillende podia. In de ‘Loods’ klinkt het hardere werk van Amelie Lens, Rødhåd, Linear Straight live, Cellini, Klaps en Beans. In de ‘Flank’ spelen David Vunk, Bjeor B2B, Innershades, Pandes en Bearsøme. De Belgische artiest San Soda speelt een set van drie uur.

Het festival loopt van 15.30 tot 1 uur. De ticketverkoop start vrijdag om 13 uur. Ze kosten 25 euro en zijn verkrijgbaar op www.garnizoen.be.