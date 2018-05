Festival Dafoldil doet volksdansen herleven 12 mei 2018

Het folkdansfestival 'Dafodil' gaat dit weekend voor de tweede keer door in Freinetschool De Pit. Folkgroepen uit binnen- en buitenland treden op terwijl tientallen bezoekers de beentjes strekken op de parketvloer. "Er is nog plaats voor vijftig deelnemers", zegt organisator Luk Indesteege. "Inwoners van Diest krijgen vijf euro korting. Het doel is om oude volksdansen weer bekend te maken op een moderne manier. Zaterdag demonstreren we enkele Dieste dansen, zoals de Kegelaar en de Kletskesdans. Zondag is er een gratis aperitief concert waarop alle groepen nog eens spelen." Info op http://www.dafodil.be/ (VDWT)