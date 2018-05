Farm Food Festival in Park Cerckel 18 mei 2018

De KVLV houdt het Farm Food Festival op vrijdag 1 juni in het Park Cerckel. Van 15 tot 22 uur staan er kraampjes met gerechten met verse producten van bij de boer. Van 15 tot 19 uur zijn er gratis workshops voor kinderen, buitenspelen en kan je boerderijdieren knuffelen. Vanaf 18 uur is er live muziek van Men and a Lady, Born on Sundays en dj Caravan. De toegang is gratis. (VDWT)