Expo werpt ander licht op Citadel 27 april 2018

02u26 0 Diest De duistere gangen en kazematten van de Citadel baden dit weekend in artistiek licht. De expo 'Kunstlicht' toont 43 installaties van de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst.

De vier campussen van de Academie (Diest, Rillaar, Testelt en Werchter) hebben hun creativiteit gebundeld. "Het thema dit jaar is licht", zegt coördinator Ilse Geens. "Onze 1.900 studenten hebben meegewerkt aan de 43 installaties. Ze zijn allemaal 'in situ' gemaakt: geïnspireerd op de donkere ruimtes in de oude legerbasis. We hebben ons laten leiden door deze spelonkachtige omgeving. De Citadel met haar gangen is een uniek decor om dit soort tentoonstellingen te houden."





De expo is niet enkel show met spots of lasers. Het begrip 'licht' werd ruim opgevat in verschillende uitvoeringen. Je volgt het parcours en komt een zwevende stad in karton tegen en zelfportretten in clair-obscur, schilderijen gemaakt bij kaarslicht. Er werd ook gewerkt met reflectoren en blacklights.





"Vuurvliegjes en wat er in zeeën leeft waren een dankbaar onderwerp", zegt Geens. "Je kan wandelen door een versteende plantenwereld, of door een onderwatertafereel, met kwallen die gemaakt zijn van plastic verpakking. Naast het spel met licht en donker zijn er ook auditieve effecten. Kinderen zullen het leuk vinden."





De expo is twee dagen open, vandaag van 16 tot 23 uur en zaterdag van 13 tot 20 uur. De toegang is gratis. Bezoekers wordt gevraagd om een lichtbron mee te brengen (zaklamp of smarthone) zodat je de werken zelf bij kan lichten om het mooiste effect te zien. (VDWT)