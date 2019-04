Expo over kant in Begijnhofkerk VDWT

11 april 2019

Tijdens Erfgoeddag wordt in Diest aandacht besteed aan het materiaal kant. De tentoonstelling ‘Maak K’ op zondag 28 april laat zien hoe kant zijn plaats vindt in de hedendaagse textielkunst. Via filmpjes, foto’s en testlabs wordt getoond hoe allerlei creaties worden gemaakt met kant. De tentoonstelling is opgezet in de Sint-Catharinakerk in het Begijnhof en is op 28 april te bezoeken van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis.