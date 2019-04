Er zit elektriciteit in de Demer... maar die ook benutten is wat anders Tom Van de Weyer

08 april 2019

18u44 0 Diest “De Demer heeft voldoende potentieel om er groene stroom uit te halen”, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij. “Al is het niet evident om waterkrachtinstallaties bij de rivier te plaatsen. Wateroverlast voorkomen blijft prioriteit.”

Het Sigmaproject heropent de komende jaren vijftien kilometer aan meanders in de Demer, waardoor het water sneller gaat lopen. Dit moet zorgen voor meer biodiversiteit rond de rivier en betere opvangcapaciteit bij wateroverlast. Het schept ook recreatieve mogelijkheden met kajak- en kanovaarten. De doorstart van de Demer doet zelfs groene ideeën opborrelen bij oppositiepartijen.

“Binnenkort wordt de grote steunbeer verbouwd bij de Saspoort in Diest. Zouden we daar geen turbine kunnen zetten die elektriciteit opwekt?”, vroeg gemeenteraadslid Frederik Boone (N-VA) zich af. Een gelijkaardige suggestie werd vorig jaar al gedaan in Scherpenheuvel-Zichem. Raadslid Joris De Vriendt (Vlaams Belang) vroeg of bij GC De Hemmekes in Zichem groene stroom kan gehaald worden uit de Demer, die vlak naast de zaal loopt. “De Demer is allicht niet krachtig genoeg”, voorspelde schepen Nico Bergmans (Open Vld).

Niet evident

“Toch wel”, zegt Katrien Smet, woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij. “De Demer heeft een voldoende hoog laagwaterdebiet om er voortdurend en plaatselijk energie op te wekken. De vraag is of je die energie in de onmiddellijke omgeving kan benutten. Het is aan projectontwikkelaars om na te gaan of ze een rendabele project kunnen beginnen. Evident is het niet, want je moet verschillende functies van de waterloop met elkaar verzoenen.”

“Een waterkrachtinstallatie mag niet in de weg staan om overstromingen te voorkomen. Daarnaast moet een juiste verdeling van het debiet worden bepaald, wat niet altijd overeenkomt met het vereiste debiet om de migratie van vissen te stimuleren.”

“Daarenboven moet je rekening houden met de historische omgeving. De grote steunbeer in Diest is een beschermd monument. Hij maakt deel uit van de 19de eeuwse verdedigingsgordel rond de stad. Dit beperkt de mogelijkheden om er installaties neer te zetten.”

Debiet controleren

“De werken aan de grote steunbeer beginnen ten vroegste in 2020, wanneer het milieueffectenrapport klaar is”, zegt Smet. “Die werken zorgen ervoor dat water uit de Demer, dat nu nog rond de stad wordt geleid, langs de nieuw aangelegde kaden in het centrum zal lopen. Momenteel zit in het sluizencomplex een betonnen dwarsmuur, die verhindert dat water naar de stad stroomt. Deze muur wordt weggenomen en vervangen door een stuurbare barrière. Hiermee kan het debiet gecontroleerd worden. De werken zullen de sluis ook opwaarderen. Het metselwerk wordt gerestaureerd, de fiets- en voetgangersbrug wordt verplaatst om de constructie heen.”