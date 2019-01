Ensemble speelt werk van kapelmeesters in Onze-Lieve-Vrouwekerk VDWT

15 januari 2019

Het barokensemble Kapellmeister treedt op in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in de Bruidstraat op zondag 17 februari om 16 uur. Het gezelschap bestaat uit Kristien Nijs (sopraan), Marieke Vos en Maddy Lodewyckx (viool), Frans Vos (altviool), Herlinde Verheyden (cello) en Denis Roosen (klavecimbel). “We brengen op historische instrumenten prachtige werken van de Duitse kapelmeesters Buxtehude, Telemann en Graupner tot leven.” Tickets kosten 12 euro in voorverkoop, aan de kassa 14 euro. Info op www.ccdiest.be.