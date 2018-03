Eerste quiz in De Bremberg 23 maart 2018

School De Bremberg organiseert op vrijdag 27 april de eerste Brembergrock Kwis, een algemene kennisquiz met vragen op elk niveau. De deuren gaan open om 19 uur, de quiz begint een halfuur later. Plaats van afspraak is de school in de Groenstraat 16. Een ploeg telt maximaal vijf leden. Inschrijven kost 25 euro per ploeg en kan via BE25 7340 0516 7782, met vermelding 'Inschrijving Brembergrock-Kwis + naam. (VDWT)