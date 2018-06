Dwars door Hageland draait verkeer in knoop HORECA-UITBATERS BLIJ MET PUBLICITEIT, MAAR OOK KOPZORGEN TOM VAN DE WEYER

16 juni 2018

02u34 0 Diest Vijf keer reed Dwars door het Hageland door het centrum van Diest. "We zijn twee uur op tv geweest in Vlaanderen. Ze weten ons stadje nu wel liggen", zeggen de horeca-uitbaters. Zoals gevreesd veroorzaakte het lussenparcours ook opstoppingen nabij de scholen.

De horecazaken op de Grote Markt waren vrijdag in hun nopjes. De koers reed vijf keer aan hun deur voorbij. "Voor Diest is dit onbetaalbare publiciteit", zegt Marc Smets van Nicky's Catwalk. "We zijn twee uur lang live op de nationale televisie geweest. Vandaag hebben sommige handelaars misschien wat minder inkomsten, maar op termijn plukken we hier de vruchten van, ook de kleding- en schoenenwinkels. Vorig jaar moest de stad al die voorbereidingen treffen om de koers twee minuten te zien passeren. Er waren toen te weinig activiteiten."





Nu stond er een groot scherm waarop het publiek de koers live kon volgen en het weer zat ook mee. Kinderen konden op fietsen hun eigen koers rijden. Café Bij de Baas heeft de tapkraan buiten gezet voor vier dagen. "Dit weekend is het braderie èn maandag de WK-match op groot scherm", zegt John Coenen. "Ik hoor wel van klanten dat ze ver geparkeerd staan, tot op de Halve Maan en de Rasop. Langs de ring staat het vol auto's."





Verwarring

Terwijl op de markt de terrasjes volliepen, draaiden de handelaars in de Hasseltsestraat en de Botermarkt met hun duimen. Hun straten bleven afgesloten tot 16.30 uur, hoewel de koers enkel bij de eerste passage langs die kant binnenkwam. "We hebben onze braderieprijzen in de etalage gezet, maar de kraampjes staan pas in het weekend. Het was beter geweest om vier dagen aan één stuk braderie te houden", vindt de uitbaatster van schoenenwinkel Eleganza.





Door het ingewikkelde parcours heerste verwarring over waar de koers wanneer zou passeren. In de late namiddag ontstond een half uur file vanuit Scherpenheuvel, bij de Hasseltsepoort en de ring nabij recreatiedomein De Halve Maan. Ergernis was er bij de ouders die in de namiddag hun kinderen van school moesten halen tussen de passages door. "Op de weg van Molenstede naar Diest was er geen doorkomen aan", zegt Patricia Nagels. "Heel wat ouders waren daarom met de fiets gekomen. Bij De Bremberg was er chaos, er komen veertien bussen samen die kinderen ophalen. Er waren maar drie bussen op tijd doorgekomen. De bus van het Klaverblad uit Scherpenheuvel stond een tijd vast om de koers door te laten."





"Nochtans hadden we ons proberen voor te bereiden", zegt Jeanne Busselen, directeur van De Bremberg. "Heel wat kinderen werden uit voorzorg vroeger afgehaald door hun ouders, al hadden we dat niet aanbevolen. Sommigen hadden hun kinderen zelfs thuisgelaten."





"Rond vier uur is grote verkeersdrukte ontstaan op de hele ring rond Diest", bevestigt korpschef Jan Vanhauwere. "Er hebben zich aan het parcours geen incidenten of ongelukken voorgedaan."