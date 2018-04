DUOday brengt mensen met beperking dichter bij werkgevers 27 april 2018

02u36 0 Diest Zo'n 128 werkzoekenden hebben meegedaan aan de 'DUOday', een belevingsdag voor mensen met een beperking die moeilijk een baan vinden. Hans Aerts (32) uit Schaffen is al zes jaar op zoek naar een job en ging gisteren proefdraaien bij de administratie van de openbare bibliotheek van Diest.

"Door mijn lichamelijke problemen ben ik nooit hoger geraakt dan het beroepsonderwijs", vertelt Aerts. "Bij sollicitaties word ik afgewezen, omdat ik in een rolstoel zit. Nochtans staat duidelijk in zijn cv dat werkgevers een toelage kunnen krijgen als ze personeel met een beperking aannemen."





Rolstoeltoegankelijk

José Gonzalez van de dienst Diversiteit haalde Aerts binnen als DUO-kandidaat. "Hij heeft ons overtuigd van zijn kwaliteiten. Hans is een aanwinst voor onze administratieve taken. We zouden hem graag nog eens terugzien."





Ironisch genoeg is de dienst Diversiteit ontoegankelijk voor mensen in een rolstoel. "Hier komt deze zomer verandering in, als we verhuizen naar het OCMW-gebouw in de Hasseltsestraat", verzekert Gonzalez. "Daar is een lift en we moeten zorgen dat er enkele parkings komen voor andersvaliden. Als wij onze beperkingen wegwerken, kunnen we mensen met een beperking laten meedraaien in deze stad." (VDWT)