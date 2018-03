Drugspand wordt gezondheidscentrum VEEMARKT 6 ONDERGING WARE METAMORFOSE TOT GROEPSPRAKTIJK TOM VAN DE WEYER

02 maart 2018

02u58 0 Diest Wie de gezonde weg op wil, kan vanaf maandag terecht bij 'Veemarkt 6'. Een kinesist, sportcoach en bodystyler staan er klaar om Diestenaars te begeleiden. Ook het pand zelf heeft een metamorfose ondergaan. Jarenlang was het leegstaand gebouw een schuilplek voor drugsgebruikers, tot het echtpaar Nick Vanmechelen en Stephanie Vancamp het kocht en inrichtte als groepspraktijk.

Vancamp (30) begon vijf jaar geleden al met haar eigen praktijk voor kinesitherapie. "Maar de ruimte thuis was te beperkt en de wachtlijst om patiënten te ontvangen, liep op tot zes weken", vertelt ze. "Een jaar heb ik gezocht naar een andere locatie in het centrum, die groot genoeg is en voldoende parking voor de deur heeft."





Vancamps oog viel uiteindelijk op het eerste van een rij panden op de Veemarkt. Een ondernemer had ze gekocht van de stad, en heeft ze apart doorverkocht. "Toen we hier in 2016 voor het eerst binnenkwamen vonden we naalden van drugsgebruikers en restanten van een matras die in brand gestoken was", zegt Vancamp. "De ruiten waren ingeslagen en het gebouw werd gebruikt als openbaar toilet. In de kelder stonden dan weer dozen met oude dossiers van de stad. Nadat de VDAB er vertrokken was, heeft het er jaren verwaarloosd bijgelegen."





Groepspraktijk

Met haar echtgenoot Nick Vanmechelen (33) richtte Vancamp een vennootschap op, om het gebouw te kopen en om te bouwen tot een groepspraktijk voor kinesisten. "Onze renovatie mocht van de stad niet te veel uit de toon vallen bij het Warandepark en het pand ernaast, dat beschermd is", zegt Vanmechelen. "We hebben gekozen voor roestbruine panelen op de verdieping. Het was puzzelen met het volume van het zadeldak. Uiteindelijk hebben we het rechtgetrokken en er een terras aangelegd. Nu is er een verdieping met een aparte praktijk waar Katrien Strauven haar klanten kan ontvangen."





Diëtiste Strauven verhuist met haar bodystyling van de Leuvensestraat naar de Veemarkt, waar meer plaats en licht is. Ze heeft zes afslankcabines voor vrouwen en een cabine 'Skinrevita', een behandeling voor de huid. Ook Anneleen Princen, collega van Stephanie neemt er haar intrek, net als Lise Custers, Lisa Delvou en personal trainer Dimi Vandenwyngaerden. Long- en hartpatiënten die voorheen naar Leuven of Hasselt moesten, kunnen voortaan in Veemarkt 6 terecht bij Lore Jennes. De praktijk heeft vijf behandelkamers en een kleine gymzaal met toestellen.





Opening

Zaterdag van 14 tot 18 uur wordt er een openingsreceptie gehouden. Patiënten zijn welkom vanaf maandag. Info op www.veemarkt6.be.