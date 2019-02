Drugsdealer gevat Kristien Bollen

28 februari 2019

Naast de reguliere interventieploegen, patrouilleerden gisteren politiemedewerkers in burger om toezicht te houden op het zomers gebeuren in het centrum van Diest.

Hun aandacht werd getrokken door een pand dat het bezoek kreeg van een notoir druggebruiker. Op dat moment bracht ook een passagier van een voertuig een bezoek aan datzelfde pand. Nog voor onze medewerkers de straat uit waren, vertrok het voertuig met passagier opnieuw. Dit was voldoende reden om het voertuig en de inzittenden aan een controle te onderwerpen.

De bestuurder betrof een 50-jarige man uit Diest , de passagier een 28-jarige man uit Diest. Bij de passagier werd een zak cannabis aangetroffen van ruim 60 gram. Een onderzoek werd opgestart en tijdens de huiszoeking in het pand dat de passagier even voordien verlaten had, werd met behulp van een drugshond ongeveer 500 gram cannabis aangetroffen.

De bewoner van het pand, een 37-jarige man, werd gearresteerd en wordt ter beschikking van het Parket Leuven gesteld.