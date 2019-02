Dronken man valt in slaap achter stuur vdt

25 februari 2019

Afgelopen zaterdag controleerde de interventieploeg omstreeks 3.30 uur een bestuurder die ter hoogte van de verkeerslichten aan de Antwerpsestraat met de Schaffensestraat in Diest in slaap gevallen was achter zijn stuur. De 45-jarige man uit Diest legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.