Dronken chauffeur maakt brokken 22 januari 2018

02u33 0

De politie heeft zondagochtend rond 4.30 uur een aanrijding vastgesteld op de Turnhoutsebaan in Diest. Een lichte vrachtwagen lag er gekanteld op de rijbaan. Zowel rechts als links van de rijbaan was het voertuigen tegen bomen aangereden. De 34-jarige bestuurder uit Engsbergen (Tessenderlo) was duidelijk onder invloed. Hij raakte lichtgewond en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. (KBG)