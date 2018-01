Dronken bestuurder wil politie overtuigen van rijkunsten 02u57 0 Diest In de nacht van vrijdag op zaterdag controleerde politie Demerdal-DSZ 263 bestuurders. Zeven bestuurders waren onder invloed van alcohol.

Een 44-jarige man uit Diest, een 47-jarige man uit Bierbeek, een 33-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, een 23-jarige man uit en een 36-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, kregen een inhouding van het rijbewijs voor drie uur. Een 24-jarige vrouw uit Lommel liep een inhouding het van rijbewijs voor zes uur op. Een 59-jarige man uit Rummen had wat veel te diep in het glas gekekenen kreeg een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen.





Een 16-jarige bestuurder van een bromfiets uit Bekkevoort legde een positieve speekseltest (drugs) af - immobilisatie bromfiets. Deze kon in eerste instantie ontsnappen na een lange achtervolging maar hij werd onmiddellijk daarop opgewacht op zijn thuisadres. (KBG)