Dronken bestuurder rijdt zich vast in werken Kristien Bollen

10 december 2018

16u21 1

Een bestuurder reed zich vrijdagavond rond 21.30 uur vast in werken in de Merelstraat in Diest. Politie werd hiervan in kennis gesteld en bij de navolgende controle legde de bestuurder, een 41-jarige man uit Diest, een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.