Drie bestuurders onder invloed Kristien Bollen

13 januari 2019

14u51 0

Niettegenstaande het een “weekend zonder alcohol” zou worden en ondanks de slechte weersomstandigheden zette politie Demerdal-DSZ afgelopen nacht negen extra medewerkers in voor een verkeerscontrole op vier locaties in de politiezone .

Naast een controle op het rijden onder invloed, onderwierpen ze verschillende voertuigen aan een grondige controle.

De controles hielden ze op Schoonaerde te Schaffen (Diest), de Weg Messelbroek te Scherpenheuvel-Zichem, het kruispunt van de Houwaarstraat met de Oude Tiensebaan te Scherpenheuvel-Zichem en in de Schaffensestraat te Diest. In totaal werden 618 bestuurders gecontroleerd. Slechts twee bestuurders waren onder invloed van alcohol, een 52-jarige man uit Diest moest zijn rijbewijs voor 6 uur achterlaten en het het rijbewijs van een vrouw uit Diest werd voor 3 uur ingehouden. Eén 30-jarige man testte positief op drugs; hij was niet in het bezit van een rijbewijs - zijn voertuig werd aan de ketting gelegd. Dertien bestuurders kregen een opmerking omdat de lichten van hun voertuig niet optimaal functioneerden. Eén bestuurder beschikte niet over een geldig rijbewijs om een passagier te vervoeren.