Drie bestuurders betrapt onder invloed VDWT

16 november 2018

De politie van Demerdal-DSZ betrapte op woensdag 14 november drie bestuurders op rijden onder invloed. Op de Citadellaan in Diest legde een 38-jarige Diestenaar een positieve drugstest af. In diezelfde straat legde een 51-jarige man uit Aarschot een positieve alcoholtest af. In de Rozenkranslaan in Scherpenheuvel had een 39-jarige Franse man te diep in het glas gekeken. De rijbewijzen van de mannen werden voor 15 dagen ingetrokken.