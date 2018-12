Dolle bestuurder trekt aandacht politie Kristien Bollen

19 december 2018

16u54 1

Op de Beringenbaan in Diest trok dinsdagavond rond 23.30 uur een voertuig de aandacht van de politie door de te hoge snelheid. De agenten probeerden het voertuig te onderscheppen maar slaagden er niet in. Tijdens een gerichte patrouille troffen ze twee personen aan op de Grote Baan in Lummen. Het betreffende voertuig stond in hun onmiddellijke nabijheid op een parking. De bestuurder, een derde persoon dus, had de vlucht genomen. In het voertuig werd een beperkte hoeveelheid cannabis gevonden. Het voertuig werd na contact met het parket geïmmobiliseerd.