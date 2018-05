Dochter Versavel (21) opent brasserie PIEPJONG ONDERNEMERSKOPPEL START EIGEN ZAAK 'KLEIN DIEST' IN DE LELIE TOM VAN DE WEYER

26 mei 2018

02u24 0 Diest Een piepjong ondernemerskoppel neemt zijn intrek in De Lelie, één van de oudste panden op de Grote Markt. Lotte Versavel (21) en haar vriend Jordy Corten (22) beginnen hun brasserie 'Klein Diest'. "Onze ouders leven erg mee, maar ze hoeven heus niet in onze potten te roeren."

Lotte is de dochter van voormalig Rode Duivel Bruno Versavel. Tot voor twee jaar was hij uitbater van het café 'Bij de Baas' op de Grote Markt. "Het is een klein gezellig kroegje, waar ik graag kom. Ik was toen nog te jong om aan een eigen zaak te denken. Bovendien wilde ik altijd in een restaurant werken", vertelt Lotte.





Op haar zeventiende hield ze de school voor bekeken en ging als serveerster werken in de lunchbar Croq & More en later in Het Chocolat Moment. "Een jaar geleden werden Jordy en ik een koppel. Zonder hem zou ik nooit de stap hebben gewaagd om zelf een zaak te beginnen. Hij werkte als vertegenwoordiger bij een brouwerij, maar gaf die baan op om mij te helpen. Hij heeft mijn droom mee waargemaakt."





"Aanvankelijk was papa heel ongerust. 'Jullie zijn nog zo jong en gaan al zo'n groot financieel avontuur aan', zei hij. Hij zag echter dat ik dit absoluut wilde en ik had kans om De Lelie te huren. Hij heeft ons geholpen met de contracten en de opstart. We kunnen altijd bij hem terecht voor raad."





Eerste liefde

Vader Bruno liet zijn café over in 2016 en hield de horeca voor bekeken. Hij keerde terug naar zijn oude liefde en is nu trainer van Sterrebeek, een club die komend seizoen speelt tegen KFC Diest. Voor Lotte is een eigen restaurant haar eerste liefde.





Grote spelers

"Onze ouders zijn heel begaan met ons", zegt Lotte. "Mijn moeder komt verschillende keren per week langs om te kijken hoe het gaat. We laten haar echter niet te veel in onze keuken rondlopen (lacht). Daarvoor hebben we een uitstekende kok."





De Lelie, een voormalig gildehuis uit de 18de eeuw is een beschermd pand. In 2009 was er de pop-up Fleur Délice gevestigd, die deelnam aan de realityreeks 'Mijn Restaurant!' "De vorige huurder was kapsalon De Corbie. We hebben binnen praktische aanpassingen gedaan. Voorlopig wonen wij op de bovenverdieping. Als de zaak goed draait, kan de zaal naar boven uitbreiden."





"We zijn alvast collegiaal verwelkomd door de omringende horecazaken. Het zijn grote spelers, dus we zullen ons moeten onderscheiden. Binnenkort willen we onze kaart uitbreiden. Klanten vragen regelmatig naar klassieke gerechten zonder poespas, zoals pensen met stoemp."





"De komende maand belooft druk te worden voor de middenstanders. Het wk voetbal komt eraan. Op de Grote Markt staat dan een groot scherm tijdens de matchen van de Rode Duivels.





Hopelijk komen de Belgen ver in het tornooi en zit ons terras iedere keer vol."