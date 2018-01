Dj-duo houdt weer afterworkparty's in de stad 30 januari 2018

02u37 0 Diest De PartyShakerz, ofwel dj's Frederik Biesmans en Stéphane Renard, organiseren op woensdag 7 februari hun eerste afterworkparty 'Flextime' in de zaal Ons Tehuis aan de Kaai. De deuren gaan open om 19 uur. Het doelpubliek is werkend personeel vanaf 21 jaar.

"Het is voor bedrijven een gelegenheid om de beentjes te strekken en te ontstressen na een drukke werkdag, maar ook om te netwerken", aldus het duo. Achter de draaiknoppen staan uiteraard Frederik en Stéphane, die we kennen van onder andere Laundry Day, Beachland en Tomorrowland. Ze brengen een cocktail van de beste dansplaatjes. "Het wordt geen nachtelijk geraas, want de volgende ochtend moet iedereen weer vroeg op om te gaan werken. Om middernacht gaan de lichten en de muziek uit."





Flexibel concept

"In Diest werden al jaren geen dergelijke feestjes meer gehouden. Mensen moeten tegenwoordig naar Leuven of Hasselt rijden voor een afterworkparty. Wij willen met Flextime op ronde gaan in groot Diest. Regelmatig plannen we midweekse party's in zalen, of op originele locaties. Zoals werknemers tegenwoordig worden geacht flexibel te zijn, wordt het een flexibel concept. De datums en de inkleding zijn telkens weer anders."





Tickets bestellen

De zaal in de Zoutstraat 11 vlakbij de Kaai, heeft plaats voor 200 gasten. In voorverkoop zijn al 100 tickets verkocht. Je kan er nog bestellen via www.flextimeafterwork.be/tickets. Voor meer info en VIP-tickets mail je naar hello@flextimeafterwork.be. (VDWT)