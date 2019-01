Directeurs van Adite krijgen koffertje met wat vrije tijd Tom Van de Weyer

31 januari 2019

14u21 0 Diest Scholengroep Adite trakteert haar directeurs op een koffertje met een warme maaltijd en tijdskrediet. “Directeurs hebben het ontzettend druk, dus hebben we voor hen wat vrije tijd gekocht”, zegt algemeen directeur Gert Van Passel. Hij bracht de koffertjes rond in de twaalf scholen in Diest, Aarschot en Tessenderlo.

“In de geschenkkoffertjes zit onder andere een bon waarmee de directeurs enkele uren krijgen om met hun gezin door te brengen. Die uren zal ik of een collega het van hen overnemen. Bovendien krijgen ze een fles wijn en spaghetti, zodat ze vanavond niet hoeven te koken”, zegt Van Passel. “We doen dit om onze schoolhoofden te bedanken, want zij vervullen een belangrijke rol. 70% van de sfeer in een school wordt bepaald door de persoonlijkheid en inzet van de directeur.”

Niels Grosemans en Marie Vanaudenhove, directeurs van De Prins, campussen Antwerpsestraat en Boudewijnvest, konden de attentie erg appreciëren. “Wij zijn 12 uur per dag op school, maar eenmaal thuis zijn we nog steeds aan het werk, om bijvoorbeeld mails te beantwoorden. We vangen 1.200 leerlingen op, ondersteunen personeel en zijn mee betrokken in de begroting van de school. In je eentje directeur zijn is niet meer te bolwerken. Daarom hebben we bij Adite wekelijks een vergadering, waar de directeurs samen zitten. Zo kunnen we taken verdelen en expertise uitwisselen.”