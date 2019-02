Digitaal loket moet plaatsen in kinderopvang beter coördineren Nieuwe schepen pleit ook voor sportieve opvang door scholen Tom Van de Weyer

18 februari 2019

17u54 0 Diest “Voor een betere verdeling van kinderopvang openen we een digitaal loket. Scholen willen we na het laatste belsignaal inschakelen voor opvang èn sportieve activiteiten”, zegt Pascale Vanaudenhove (52), de nieuwe schepen van Kinderopvang.

Vanaudenhove is de dochter van de illustere Omer Vanaudenhove, nationaal minister van Openbare werken en jarenlang burgemeester van Diest. “Hij zorgde ervoor dat mensen zelf aan de slag kunnen gaan. Deze liberale gedachte trek ik door. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen in Diest de kans krijgt om aan zijn of haar toekomst te bouwen. Dat begint bij de jeugd en zelfs in de wieg. Kinderen uit zwakkere gezinnen die geen opvang kunnen voorzien dreigen sociaal achterop te geraken. In hun latere leven hebben ze het moeilijker om te integreren en werk te vinden. Kinderopvang is dus cruciaal.”

“In de huidige opvang zien we dat de kinderkribbe wachtlijsten heeft, terwijl bij heel wat zelfstandige onthaalouders nog plaats vrij is, net als bij de Landelijke Kinderopvang. We werken aan een digitaal loket waar alle aanvragen worden gecentraliseerd. Zo hebben we beter overzicht. Er staan nu bijvoorbeeld kinderen ingeschreven die een plaats bezetten, maar er in werkelijkheid slechts drie keer gebruik van hebben gemaakt. Met het digitaal loket willen we de beschikbare plaatsen beter verdelen.”

Wie op welke plaats komt moet het nieuwe stadsbestuur de komende maanden nog uitzoeken. De prijzen zijn immers niet overal hetzelfde. “In de kinderkribbe wordt een dagprijs aangerekend naargelang het inkomen van de ouders, terwijl bij zelfstandige onthaalmoeders een vaste dagprijs wordt aangerekend. In 2014 werd een nieuw decreet gestemd. Kinderopvang moet aan strengere normen voldoen en daar hangen hogere tarieven aan vast, tot 30 euro per dag. Voor eenoudergezinnen of gezinnen met een laag inkomen zijn die vaak moeilijk te betalen. Het OCMW komt hierin deels tussen.”

Voor naschoolse opvang, waar in Diest grote nood aan is, worden scholen ingezet. De stad geeft subsidie aan vijf scholen van maximaal 2.000 euro per jaar om hiervoor te zorgen. “We zouden graag zien dat de kinderen actief en sportief worden beziggehouden tot de ouders hen komen ophalen”, zegt Vanaudenhove. “Er zijn al enkele initiatieven in die richting, zoals de ‘tennisrij’ van KTC Diest. De tennisclub haalt leerlingen van school en gaat met hen een balletje slaan op de Warande of in Karteria. We vragen de scholen om hun turnzaal of polyvalente ruimte in te zetten voor sportieve activiteiten.”