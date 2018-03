Dievenkoppel moet naar gevangenis HIJ VERDUISTERDE 90.000 EURO VAN VOETBALBOND, ZIJ STAL VOOR 51.000 EURO VAN BEJAARDEN KIM AERTS

15 maart 2018

02u28 0 Diest Het rijk van dievenkoppel Koen T. (50) en zijn vrouw Anja V.D.W. (45) is uit. Het echtpaar uit Schaffen werd gisteren veroordeeld tot respectievelijk twee en drie jaar cel. Zij stal jarenlang bij bejaarden. Hij ging aan de haal met zo'n 90.000 euro van de Hagelandse Zaalvoetbalbond, waar hij ooit nog voorzitter was. De moeder van drie staat momenteel geseind.

Het koppel uit Schaffen stond vorige maand apart terecht voor de correctionele rechter in Leuven. Koen T. moest zich verantwoorden voor het verduisteren van zo'n 90.000 euro bij de vzw Hagelandse Zaalvoetbalbond waar hij jarenlang voorzitter was. Anja V.D.W. voor verschillende diefstallen in rusthuizen en als huishoudhulp. Maar het beklaagdenbankje bleef leeg. Het koppel weigerde ook mee te werken aan een maatschappelijke enquête om te peilen naar hun leefsituatie. V.D.W. maakte slachtoffers in Tielt-Winge, Diest, Lummen, Glabbeek, Kortenaken, Tessenderlo en Beringen. Bij een bejaarde dame ging ze aan de haal met 37.000 euro van de rekening. Verder was ze tijdens haar shiften in woonzorgcentra ook niet vies van diamanten, gouden ringen en kettingen. In totaal ging het om zo'n 51.000 euro.





"Overal waar zij verdwijnt, stoppen ook de diefstallen", klonk het bij het parket. De vrouw deed ooit zelfs aangifte bij de politie met de melding dat haar kredietkaart gestolen was terwijl ze in werkelijkheid zelf 1.170 euro afhaalde.





Drie jaar effectief

V.D.W. bleef de diefstallen altijd halsstarrig ontkennen maar dat hield de procureur niet tegen om 2 jaar cel te vorderen. De rechter maakte daar drie jaar effectief van.





Hetzelfde verhaal bij haar man met wie ze binnenkort 25 jaar getrouwd is. Koen T. nam in 2013 ontslag als voorzitter van de vzw Hagelandse Zaalvoetbalbond maar toen was het kwaad al geschied. De man zou vanaf 2004 systematisch in totaal zo'n 90.000 euro verduisterd hebben van de vzw.





Omdat T. zelf als bankbediende werkt had het bestuur een groot vertrouwen in hun voorzitter. Maar die maakte valse onkostennota's aan en gaf geen inkijk in de boekhouding. De feiten kwamen aan het licht toen er een onderzoek naar zijn vrouw liep en ook bij hem een bankonderzoek volgde.





Snoepreisjes

Het parket vorderde een jaar cel maar de rechter verdubbelde die straf tot twee jaar effectief. In tegenstelling tot zijn vrouw staat de vijftiger niet geseind door de politiediensten. Hij moet in totaal 95.000 euro ophoesten, zijn wederhelft moet de slachtoffers een slordige 50.000 euro. Geld dat volgens de rechter vloeide naar reisjes zoals Disneyland en ettelijke restaurantbezoeken.





Het koppel liet gisteren weten dat ze beroep of verzet zullen aantekenen.





"Wij ontkennen de feiten en daarvoor zullen wij bewijzen voorleggen. Ze hebben geen been om op te staan", reageerde V.D.W. kort.





Op de vraag waarom de twee nooit opdaagden tijdens het proces was het antwoord "in opdracht van onze advocaat". Die advocaat liet gisteren weten niets meer met het koppel te maken willen hebben. "De geloofwaardigheid is volledig weg", aldus de raadsman.