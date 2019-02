Dieven stelen werkmateriaal Kristien Bollen

27 februari 2019

Politie Demerdal-DSZ werd gisterenvoormiddag rond 10.30 uur in kennis gesteld van een inbraak in een bedrijf op het industrieterrein in Webbekom (Diest). Men klom over de omheining om het bedrijf te betreden en kon vervolgens een bedrijfshal betreden zonder verdere braak te plegen. Er werd werkmateriaal gestolen. De feiten speelden zich vermoedelijk in de vroege ochtend af, kort voor de aankomst van de werknemers.