Dieven stelen werkmateriaal uit bestelwagens Kristien Bollen

13 november 2018

17u56 0

In een bedrijf op het industrieterrein te Webbekom bij Diest stelde men maandagochtend omstreeks 6 uur vast dat er ingebroken was in verschillende bedrijfsvoertuigen. Vijf voertuigen werden opengebroken en werkmateriaal werd eruit ontvreemd.