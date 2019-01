Dieven plegen braak maar raken woning niet binnen Kristien Bollen

22 januari 2019

Een bewoner van een huis in de Schotlandstraat in Diest stelde bij zijn thuiskomst gisterennamiddag rond 17 uur vast dat er braak gepleegd werd ter hoogte van het slot van de voordeur. De daders slaagde er niet in de woning te betreden.