Dieven geraken binnen via schuifraam Kristien Bollen

03 maart 2019

17u26 1

Een bewoner van de Vleughtstraat in Diest stelde bij zijn thuiskomst vrijdagavond rond 20.30 uur vast dat hij tijdens zijn afwezigheid die namiddag ongewenst bezoek had gekregen. Een schuifraam achteraan de woning werd opengebroken. Wat de inbrekers precies uit de woning konden stelen is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak.