26 november 2018

Een bewoonster van een huis in het Grasbos te Diest stelde vrijdagavond bij thuiskomst rond 19.30 uur vast dat het alarm een beweging gedetecteerd had. Samen met de politiediensten stelde ze even later vast dat er ingebroken werd. De daders braken op de eerste verdieping een raam open, ze geraakten niet verder dan één kamer. Het nadeel is nog niet gekend.