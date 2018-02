Dieven breken achterdeur open 13 februari 2018

03u05 0

Een bewoner van een huis in de Broekstraat in Diest heeft zondagnamiddag rond 14.30 uur vastgesteld dat dieven hadden ingebroken. De daders braken de achterdeur open en doorzochten de hele woning. Het is nog niet duidelijk of er iets gestolen werd. De feiten deden zich voor tussen vrijdagnamiddag en het moment van de vaststelling. (KBG)