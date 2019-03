Diestse wil Vlaamse jeugd vertegenwoordigen in Verenigde Naties Tom Van de Weyer

13 maart 2019

19u07 0 Diest Tine Kelchtermans (27) uit Diest zit in de laatste rechte lijn naar de functie van VN-vertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling bij de Vlaamse Jeugdraad. Op dinsdag 19 maart geeft ze een beslissende speech in Brussel. Wordt ze uit de drie finalisten verkozen, dan zal ze Vlaanderen vertegenwoordigen in de Verenigde Naties in New York.

“In 2030 wil de VN een aantal doelstellingen bereikt hebben rond duurzame ontwikkeling”, legt Tine uit. “De verschillende landen moeten in juli een stand van zaken komen geven. België wil een vertegenwoordiger sturen vanuit de Vlaamse Jeugdraad. Dat is het adviesorgaan van de Vlaamse overheid over alles wat jongeren aanbelangt.”

Kandidaten uit heel België hebben zich voor de functie gemeld bij de Jeugdraad. Drie finalisten bleven over, uit Antwerpen, Gent en Diest. “Ik was nog net jong genoeg om me kandidaat te stellen, maar ik heb al werkervaring en een netwerk opgebouwd”, zegt Tine. “Ik zit op een leeftijd die voeling heeft met zowel schoolgaande jeugd als werkende mensen. Ik wil dan ook generaties verbinden.”

“De generaties en verschillende groepen in de samenleving wijzen voortdurend met het vingertje naar elkaar. Het publieke debat is erg gepolariseerd. Als vertegenwoordiger wil ik iedereen ervan overtuigen dat we moeten samenwerken om de doelstellingen te halen tegen 2030.”

“Klimaat is momenteel het meest brandende thema waar oplossingen voor nodig zijn. We kunnen niet om de grote klimaatmarsen heen, ook niet de mars hier in Diest, met een enorme opkomst van scholieren. Toch zijn er naast klimaat nog andere doelstellingen die aandacht verdienen. Vanuit mijn beroepservaring wil ik ook werken aan gelijkheid en armoede. Er is nog steeds een verschil in loon tussen mannen en vrouwen. Mensen met een migratieachtergrond hebben minder kansen op de arbeidsmarkt.”

Tine studeerde sociaal werk in Leuven en haalde een master internationale en vergelijkende politiek. Ze werkt bij IGO als teamleider in het project wijkwerk, dat mensen dichter bij de arbeidsmarkt brengt. “Het mandaat van VN-vertegenwoordiger duurt twee jaar. Ik heb er verlof voor opgespaard. Als ik verkozen word, ga ik de sociale media meer gebruiken om jongeren te bereiken. Ik denk ook aan enquêtes en klasbezoeken. Als vertegenwoordiger wil ik zo goed mogelijk het standpunt vertolken van de Vlaamse jeugd.”

“Politieke ambities heb ik niet, omdat je dan een kamp moet kiezen. Ik werk liever in niet-politieke organisaties om invloed te oefenen op het beleid, zoals mijn huidige job en de Vlaamse Jeugdraad.”

Op 19 maart wordt de VN-vertegenwoordiger aangeduid door een jury, nadat de drie finalisten elk een speech hebben gegeven. Tot 18 maart kan het publiek meestemmen. De online stem telt voor 25% mee. Je kan voor Tine stemmen via https://vlaamsejeugdraad.be/.