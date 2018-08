Diestse Turnkring schittert op Eurogym 02 augustus 2018

De Koninklijke Diestse Turnkring nam deze zomer deel aan Eurogym, het vijfdaagse turngala dat dit jaar doorging in Luik. 5.000 turners uit heel Europa toonden hun kunsten in 'demo', een discipline die acro, tumbling en ritmische gymnastiek combineert. Na hun optreden kregen de turners van KDT felicitaties van koning Mathilde. Ze kijken al uit naar de Eurogym van volgend jaar in IJsland.





(VDWT)