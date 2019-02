Diestse Turnkring barst met 400 gymnasten uit zijn voegen “We hopen op een nieuwe turnzaal op de Citadel” Tom Van de Weyer

20 februari 2019

17u56 0 Diest De Diestse Turnkring verwelkomt zaterdag tijdens het clubkampioenschap zijn 400ste actieve lid. “We juichen de stijgende populariteit toe, maar maken ons ook zorgen om de toekomst. We moeten nu al het aantal deelnemers van de trainingen inperken”, zegt voorzitter Peter Frederickx. “Op termijn hopen we op een nieuwe zaal op de Citadel.”

Tot 2013 trainde de Turnkring in de sporthal van KTA 1. “Dat was geen ideale situatie, omdat we die zaal deelden met andere sportverenigingen. Iedere keer onze toestellen en turnmat opbergen was een karwei. In 2013 kregen we de zaal op de Citadel ter beschikking. We zijn hier de enige gebruiker en hebben ze volledig naar onze noden ingericht. Vorig jaar kochten we een nieuwe trampoline en een set ringen. We plannen de aankoop voor een nieuwe balk, een dubbele minitrampoline en wat kleiner materiaal. We zijn best tevreden, al is de zaal iets te smal om goede aanlopen te maken voor een sprong.”

“Het aantal gymnasten is blijven groeien. In 2008 waren we nog met 200. Vandaag staan met 400 turners op de mat. Het is puzzelen om hen allen te laten sporten. Voor sommige disciplines moeten we een limiet stellen op het aantal deelnemers.”

“Het trampolinespringen is erg populair, net als ‘free running’, een spectaculaire discipline die we sinds vier jaar aanbieden. De inschrijvingen hiervoor begonnen de pan uit te swingen. Om de lessen kwaliteitsvol te houden beperken we de deelnemers tot 25. Een groep van 40 is te groot om iedereen aandacht te geven. De trampolinespringers hebben we in twee groepen moeten splitsen, voor beginners en gevorderden. Eerder dan verder te groeien in ledenaantal, willen we de kwaliteit van de trainingen op een hoog niveau houden. Daarom maken we de groepen kleiner. Dit weegt op de weekplanning die al vol zit.”

“Onze trampolinespringers hebben onlangs nog meerdere medailles behaald op het provinciaal kampioenschap. Om op een hoog niveau te sporten moet infrastructuur beschikbaar zijn. We kijken dan ook verwachtingsvol naar het stadsbestuur, dat beslist waar nieuwe of vernieuwde sportaccommodatie komt.”

Frederickx zit in de sportraad die werkt aan een behoefteanalyseplan voor de verenigingen in Diest. “Ik probeer daar de belangen van de Turnkring te behartigen en hoop dat we mee inspraak krijgen in de toekomst van de Citadel. Onze droom is natuurlijk dat we hier mogen blijven. Er zou dan wel een nieuwe zaal voor gymnastiek moeten komen. Wij zijn één van de grootste clubs in Diest, met erg jonge leden, van drie tot maximaal 23 jaar oud. Ze verdienen niet om aan de kant te worden geschoven.”