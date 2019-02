Diestse muzikanten uitgenodigd op eerste Popraad Tom Van de Weyer

28 februari 2019

11u27 0 Diest De dienst Jeugd en Poppunt roepen een Popraad in het leven, waar lokale muzikanten hun stem kunnen laten horen. Zaterdag 16 maart om 15 uur wordt een open forum gehouden in het stadhuis.

Poppunt is het aanspreekpunt in Vlaanderen voor mensen in de muziekindustrie. Muzikanten in Diest kregen in februari via Poppunt een online enquête, die de basis vormt voor de Popraad. Het is geen nieuwe adviesraad, maar een laagdrempelig moment voor overleg tussen lokale muzikanten, dj’s, organisatoren en de stad. Het doel is om voor Diest een popbeleid op maat te ontwikkelen.

Iedereen die de Diesterse popscène genegen is, is welkom op 16 maart om 15 uur in het stadhuis. De enquête is te vinden op www.jeugdindiest.be. Na de Popraad worden alle deelnemers uitgenodigd op het concert Diestortion om 20.30 uur in jeugdhuis Tijl, met optredens van Condor Gruppe en Kameel.