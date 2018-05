Diest wil groenere kerkhoven 30 mei 2018

02u30 0

De begraafplaatsen van Diest worden de komende drie jaar groen gekleurd. Er worden bloemen en struiken aangeplant en wandelstroken in gazon gezaaid. "De begraafplaatsen moeten een oase van rust worden, zoals een park, zonder onkruid", zegt Gaby Feyaerts (DDS) schepen van begraafplaatsen.





"Op het kerkhof van Diest-centrum gaan we het grint van de lange wandelpaden vervangen door grintgazon, op sommige paadjes zijn de klinkers weggehaald en vervangen door gras. De lege plekken tussen graven worden gevuld met streekeigen planten die bijen en vlinders aantrekken. In de bermen worden struiken aangeplant als meidoorn en vogelkers. Personeel van De Vlaspit neemt dit werk op zich.





(VDWT)