Diest viert feest met Oranjebier DRANKJE VANAF EIND DEZE MAAND IN LOKALE HORECAZAKEN TOM VAN DE WEYER

14 maart 2018

02u52 0 Diest De stad Diest tapt dit voorjaar haar eigen Oranjebier. Tijdens de festiviteiten rond het 400-jarig jubileum van Filips Willem zal het vorstelijk vloeien. Vanaf 31 maart is het verkrijgbaar in de Diestse horecazaken. "Het is iets straffer dan pils en heeft een frisse toets", zeggen de eerste proevers.

Op de vernissage van 30 maart, in de Lakenhalle, zal het voor het eerst uitgeschonken worden. "Tijdens het leven van Filips Willem (1554-1618), zoon van Willem van Oranje, was Diest een echte bierstad en waren er veertien brouwerijen. Elk café had bovendien zijn eigen bier. We willen opnieuw aanknopen met deze traditie", zegt schepen van Erfgoed Geert Cluckers (DDS).





Werkgroep

"We hebben een werkgroep van bierexperts samengesteld", zegt Elise Verhaegen van de cultuurdienst. "Hierin zaten mensen van OBAD (de Objectieve Bieracademie van Diest), biersommelier Jan Celis en Jan Van Roey, uitbater van café De Biertempel. We wilden de symboliek van de Oranjeboom in het bier verwerken. Daarom zit er een toets van sinaasappel in het recept." Het bier is oranjekleurig en heeft een alcoholpercentage van 6,7 procent. "Het is een fruitig biertje dat zal scoren op de terrasjes", zegt Van Roey, die het brouwsel over de cafés zal verdelen.





Ook al krijgt Diest haar bier, toch wordt het niet in de stad zelf gebrouwen. "We hadden brouwerij Loterbol gecontacteerd, maar die heeft al een uitgebreid assortiment aan bieren. Uiteindelijk gingen we aankloppen bij brouwerij Anders! in Halen, die zich specialiseert in evenementenbier", zegt Cluckers.





Gelegenheidsbier

Voorlopig is het een gelegenheidsbier, speciaal voor dit feestjaar gebrouwen, in een beperkte hoeveelheid van 40.000 liter. Het etiket met de knipogende prins is ontworpen door grafisch vormgever Sam Belmans. Het is beschikbaar in flesjes van 33 cl, maar er zijn ook twintig vaten voor de evenementen, zoals het grote volksfeest op 12 en 13 mei. Een tapwagen van de stad rijdt ermee rond. "Als het vlot wegdrinkt, bestellen we in Halen tijdig enkele vaten bij. Als er eind dit jaar nog vraag naar is, kunnen we overwegen om een vaste brouwerij in te richten in Diest. Hiervoor komen een paar locaties in aanmerking", aldus Cluckers.





Een getapt Oranjebiertje tijdens de evenementen zal 3,20 euro kosten. De deelnemende horecazaken bepalen zelf hun prijs. Alle info over de activiteiten op www.filipswillem2018.be.