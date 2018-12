Diest Uitbreiding claimt 350.000 euro schade bij Rampenfonds 63 schadedossiers na overstromingen van 2 juni in sociale woonwijk Tom Van de Weyer

24 december 2018

18u03 0 Diest Een half jaar na de overstroming van 2 juni in de wijk Poelske zijn in totaal 63 schadeclaims ingediend bij de stad Diest en het OCMW. “Diest Uitbreiding heeft voor 350.000 euro schade berekend”, zegt burgemeester Jan Laurys (DDS). “Het is afwachten hoeveel de slachtoffers hiervan krijgen.”

Op vrijdag 1 juni werd het Hageland gegeseld door striemende regen. Delen van onder meer Tielt-Winge en Bekkevoort stonden in geen tijd blank. Diest leek aanvankelijk te zijn ontsnapt van de ellende, maar in de daaropvolgende nacht stroomde de gevoelige Begijnenbeek over, waar al het water uit de regio naartoe was gelopen. Zaterdagochtend stonden de bewoners van de sociale wijk ’t Poelske tot hun knieën in het water.

De appartementsgebouwen in de Anjerstraat kregen het erg te verduren. De schuins hellende garages van verschillende blokken liepen onder water, tot een meter hoog. Dertien wagens sneuvelden er die nacht. “We willen ze tijdig naar buiten rijden, maar kregen de poort niet open omdat het water er tegenaan drukte”, zeggen de bewoners.

De Peugeot van het echtpaar Gijbels was pas nieuw, maar stond tot het dashboard onder water. “Inmiddels hebben een heel nieuwe gekregen, dankzij de omniumverzekering, al moesten we nog 4.000 euro opleggen.” Ook bewoners van een naburige flat hebben via de verzekering een andere wagen gekregen.

Diest Uitbreiding, de sociale huisvestingsmaatschappij die de woonblokken bouwde, heeft vorige maand nieuwe garagepoorten geïnstalleerd. “Bij de grond hangt nu een sensor. Zodra het water begint te stijgen gaat de poort automatisch open en kunnen we op tijd buiten rijden”, klinkt het.

In de garage stonden ook de wasmachine en het gasvuur van Christiaan Scholiers, die in schuldbemiddeling zit. “Ik diende een schadedossier in bij het OCMW, dat bij de stad is terecht gekomen. Een half jaar later wacht ik nog op antwoord. Kom ik wel in aanmerking?”

“Het OCMW heeft nog een pot opzij liggen”, zegt burgemeester Laurys. “Het noodfonds dat destijds werd opgericht in de nasleep van de watersnood in 1998 was opgedoekt. Er was nog zo’n 38.000 euro van over, dat de stad aan het OCMW gaf. Dit geld kan aangewend worden om ongedekte schade uit te keren. Bij het OCMW zijn 37 dergelijke dossiers ingediend.”

In totaal zijn in Diest 63 dossiers ingediend, waarvan het grootste deel in ‘t Poelske. “Diest Uitbreiding heeft een raming gemaakt van de schade, die oploopt tot 350.000 euro. Dit is ruim berekend. Het is nu afwachten hoeveel hiervan kan getrokken worden en hoe dit verdeeld wordt onder de slachtoffers”, zegt Laurys. “Nu 2 juni erkend werd als ramp kunnen ondernemers en landbouwers nog steeds een claim indienen via de stad, maar voor particulieren die hun verzekering aanspraken wordt het moeilijker om nog iets van het fonds te krijgen.”