Diest sluit zich aan bij Statiegeldalliantie 14 februari 2018

Ook Diest sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. 36 Vlaamse steden en gemeenten scharen zich al achter het idee van de Vlaamse regering om statiegeld in te voeren voor blikjes en plastic flessen. "Zwerfvuil bestaat voor zo'n 40% uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen. Statiegeld kan ervoor zorgen dat het merendeel van deze verpakkingen terug ingeleverd wordt, in plaats van weggegooid", zegt Bert Petitjean, voorzitter van Groen Diest. "In onze gemeente blijft zwerfvuil een probleem, ondanks campagnes en acties. Wij pleiten dan ook voor een structurele aanpak. Statiegeld is één van de middelen in de strijd tegen zwerfvuil." Of het statiegeld zal worden ingevoerd, beslist de Vlaamse regering later dit jaar. In het Hageland is naast Diest ook Begijnendijk lid geworden van de alliantie. In Aarschot werd het lidmaatschap voorgesteld door oppositiepartij Groen. (VDWT)





