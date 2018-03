Diest neemt erfpacht op parochiecentrum Webbekom 30 maart 2018

02u44 0 Diest De stad Diest gaat de gebouwen van het parochiecentrum van Webbekom voor 33 jaar in erfpacht nemen. Parochiale Werken stelt een jaarlijkse canon voor van 3.625 euro. De erfpacht loopt over een periode van 33 jaar.

De gemeenteraad gaf haar principiële goedkeuring, al heeft oppositieraadslid Renaat Rijnders (N-VA) bedenkingen.





"De stad neemt een verouderde infrastructuur over, terwijl er geen geld is voor het onderhoud van andere gebouwen. Wat zijn de investeringen die op korte termijn moeten gebeuren aan De Schuur en De Ark?"





Drie vernieuwingen

"Drie vernieuwingen zijn noodzakelijk", zegt Gaby Feyaerts, schepen van ontmoetingscentra. "Er moet dakisolatie komen voor 40.000 euro, buitendeuren voor 10.000 euro en de stookolieketel wordt vervangen door een nieuwe verwarmingsketel voor 10.000 à 15.000 euro."





"Ook moeten de keuringen van de brandweer en de elektriciteit opnieuw gebeuren en worden energieattesten afgeleverd", gaat Feyaert verder. "De feestzaal zal verhuurd worden door vrijwilligers van de raad van bestuur van Geva. Voor de Ark, waar de lokale Chiro-afdeling gevestigd is, geldt een recht van opstal."





Burgemeester Jan Laurys (DDS) reageerde op de vraag waarom het stadsbestuur het parochiecentrum niet gekocht heeft van Parochiale Werken.





"Die prijs wilden we niet betalen. Er is gekozen voor de erfpacht om het huidige centrum in stand te houden. Voor de bouw van een nieuwe zaal in Webbekom is er geen geld."





