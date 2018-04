Diest is 'Place to Beer' in april 11 april 2018

Diest wordt 'the Place to Beer' van 12 tot en met 29 april. Twee weken lang wordt het rijke bierverleden van de stad in herinnering gebracht met tal van activiteiten. In de oude kapel van het Elizabethgasthuis wordt onder andere een pop-up Beer Chapel ingericht. Je kan er luisteren naar biersommeliers of deelnemen aan de 'beergames'. Nu zondag kan je een partijtje City Beer Golf spelen, gecombineerd met een streekbierendegustatie. Op 27 en 28 april worden in de Loods van de Citadel lokale hapjes en bier geserveerd bij livemuziek. Meer info op www.toerismediest.be. (VDWT)