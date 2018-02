Dierensticker wordt binnenkort voorgesteld door Brandweerzone Oost 02 februari 2018

Raadslid Pascale Vanaudenhove (Open Diest) stelde maandag de dierensticker voor op de gemeenteraad. "Deze sticker breng je aan op een zichtbare plaats aan de voorgevel of het raam. In geval van brand kan de brandweer onmiddellijk zien of er dieren in huis zijn en waar ze zich bevinden. Met dit hulpmiddel kunnen heel wat dieren tijdig uit de brandhaard gered worden. Is het bestuur geïnteresseerd om de sticker in te voeren? Hij kan worden aangeboden op het stadhuis."





"De beslissing hierover ligt bij de Brandweerzone Oost", antwoordde burgemeester Jan Laurys (DDS). "Tijdens de laatste vergadering werd de sticker ter sprake gebracht. Binnenkort wordt een voorstel gedaan aan de gemeenten in de zone. De brandweer zelf is echter geen voorstander. De hulpdiensten controleren hoe dan ook elke ruimte van een brandend gebouw, maar zullen omwille van de sticker geen extra risico's nemen om naar een dier te zoeken. Bovendien zou de sticker er nog hangen als de bewoner geen dier meer heeft." Voor Open Diest kan een drempel ingevoerd worden door de sticker betalend te maken. "Vier euro is een plausibel bedrag, waarvan twee euro naar een goed doel kan gaan", zegt Vanaudenhoven. (VDWT)