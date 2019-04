Dierenbeul verhangt kat Jefke in de tuin van zijn baasjes Kristien Bollen

09 april 2019

22u35 0 Diest In de Diestse deelgemeente Webbekom heeft een dierenbeul ongezien gruwelijk toegeslagen. Kat Jefke werd opgehangen aan een boom in de tuin van zijn baasjes.

De baasjes van Jefke troffen hun huisdier aan in hun tuin langs de Oude Baan. Hulp bieden was geen optie meer, Jefke was gestikt. Gezien het een afgesloten tuin betreft, is de dader ook doelbewust binnengedrongen. De politie werd op de hoogte gebracht. Intussen loopt er een onderzoek.

De baasjes van Jefke lanceerden inmiddels een oproep via sociale media, in de hoop te weten te komen wie deze gruwelijke daad op zijn of haar geweten heeft. Beelden van hoe ze Jefke aantroffen, werden intussen wel weer verwijderd wegens te gruwelijk.

Verbijsterd

De buurt reageert intussen verbijsterd. “Het is hier rustig en vreedzaam”, valt online te lezen. “De meesten van ons wonen hier al jaren en nooit eerder waren er problemen.”

Pas een maand geleden werd Diest evenwel ook al opgeschrikt door een gruwelijk geval van dierenmishandeling. Toen werd ter hoogte van provinciedomein De Halve Maan een zwaan om het leven gebracht. De dader wrong het arme dier de nek om.