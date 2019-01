Diefstal onder geweld Kristien Bollen

04 januari 2019

13u33 0

Een bewoner van de Michel Theysstraat in Diest meldde gisterenavond rond 21 uur dat er ongebruikelijk veel tumult was bij de buren. Men vermoedde dat er iemand in gevaar was. Politie ging onmiddellijk ter plaatse en vernamen dat een 58-jarige man, die alleen woont, onder bedreiging zijn bankkaart had moeten afgeven. De agenten startten onmiddellijk een zoektocht in het centrum van de stad en troffen twee verdachten aan; een 28-jarige uit Tienen en een 35-jarige uit Diest. Zij werden gearresteerd en een onderzoek werd opgestart. Zowel slachtoffer als verdachten blijken echter geen onbekenden voor de politiediensten.