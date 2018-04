Dertiger bevredigt zich terwijl hij snuffelt in kleren stiefdochter (10) 13 april 2018

Een 36-jarige man uit Diest is veroordeeld tot twee jaar cel met probatie-uitstel voor zedenfeiten met zijn 10-jarige stiefdochter. K.W. kreeg al eens de gunst van probatie-opschorting voor gelijkaardige feiten. Hij schond zijn voorwaarden die toen werden opgelegd omdat hij deze keer zijn handen niet van een 10-jarig meisje kon houden, het kind van zijn nieuwe partner. In 2015 voelde hij zich naar eigen zeggen aangetrokken tot het tienermeisje. Zelf sprak de man over een viertal aanrakingen. Daarnaast bevredigde hij zich terwijl hij in de kleren van het kind snuffelde. De rechter veroordeelde hem tot twee jaar cel, met uitstel als hij zich houdt aan enkele voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden, mag hij geen contact meer hebben met niet-begeleide minderjarigen en wordt hij voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten. (KAR)