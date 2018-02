Demerproject genomineerd voor Belfius City Award 02 februari 2018

De stad Diest is genomineerd voor de Belfius Smart City Award 2017, voor gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. De Oranjestad verdient de nominatie aan de heropening van de Demer in het centrum. De werken duurden vier jaar en kostten 12 miljoen euro.





"De heraangelegde straten en paden bevestigden de geschiedenis van de handelsstad. De bedding verkleint bovendien het risico op wateroverlast", zegt de jury.





Negen andere gemeenten als Maaseik en Bonheiden zijn genomineerd in dezelfde categorie. De Belfius Smart Belgium Awards bekronen innovatieve en duurzame projecten die een antwoord bieden op de uitdagingen van de samenleving. 223 kandidaturen kwamen binnen, van onder andere scholen, ondernemingen, ziekenhuizen en lokale besturen.





Op 21 maart worden de awards uitgereikt. Er wordt ook een publieksprijs gegeven. Hiervoor kan je stemmen op https://smartbelgium.belfius.be/