Demer 2.0 lokt stilaan meer toeristen naar Diest: “Mensen die onze stad na verschillende jaren opnieuw komen bezoeken zijn onder de indruk van de veranderingen” Tom Van de Weyer

19 maart 2019

19u48 0 Diest Sinds de openlegging van de Demer in september 2016 krijgt de oranjestad meer belangstelling van bezoekers. Toeristen vinden stilaan de weg naar Diest, al zoekt de stad nog naar manieren om er haar voordeel mee te doen.

We bekeken enkele cijfers van Toerisme Diest van 2016 tot en met 2018. Het kantoor van de toeristische dienst werd 11.182 keer bezocht in de loop van 2018. Dat zijn 648 bezoekers meer dan in 2016. “Mensen die bij ons aan de balie komen zeggen dat ze Diest na verschillende jaren opnieuw eens komen bezoeken en dat ze onder de indruk zijn van de veranderingen. Het is aangenaam vertoeven langs de nieuwe Demer en op de Kaai”, zegt Inge Vogelweith van Toerisme Diest.

Cultureel steekt Diest een tandje bij. Stadsmuseum De Hofstadt zag haar aantal bezoekers in twee jaar tijd flink stijgen, van 2.763 naar 4.745. Het Museum voor Religieuze Kunst in de Sint-Sulpitiuskerk had in 2016 een bescheiden 529 belangstellenden. In 2018 waren het er maar liefst 3.165. Het was dan ook het jubileumjaar rond Prins Filips Willem van Oranje, die 400 jaar geleden overleed en in Diest begraven ligt. De dienst Cultuur richtte hiervoor het hele jaar activiteiten in.

Begeleide rondleidingen in de stad doen het almaar beter. Ze stijgen van 375 in 2016, naar 401 in 2017 en 452 in 2018. “De populairste blijven traditioneel het begijnhof met een stadswandeling, waarin ook de Demer aan bod komt, en de themawandelingen met de Nachtwachter en de Begijntjes”, zegt Vogelweith.

Nieuwe wandelingen

Speciaal voor de opening van de Demer ontwikkelde de dienst Toerisme enkele nieuwe wandelingen. Begin 2018 werd een wandelbrochure uitgebracht met historische weetjes over de rivier. Op een jaar tijd werden er 211 verkocht. De rondleiding ‘Op het ritme van de Demer’ met gids werd in 2017 vijf keer gedaan, in 2018 vijftien keer. De Diestse Gidsenbond houdt de themarondleiding over de Demer in het verleden en heden, met 43 deelnemers in 2017, en 22 deelnemers in 2018. In totaal kregen 8.875 personen in 2018 een rondleiding. Dat zijn er al 2.111 meer dan in 2016. Het aantal bezoeken met gids steeg met 77 in twee jaar.

Mensen die bij ons aan de balie komen zeggen dat ze Diest na verschillende jaren opnieuw eens komen bezoeken en dat ze onder de indruk zijn van de veranderingen Inge Vogelweith

De Demer begint stilaan te stromen in de stad, al is de Diestse middenstand nog op zoek naar manier om er ook een graantje van mee te pikken. Zo er zijn plannen voor een hotel in het postgebouw in de Koning Albertstraat en enkele horecauitbaters dromen een nieuwe brouwerij in het centrum.

“Andere gemeenten volgen ons voorbeeld. Zo is Tongeren bezig de Jeker te heropenen samen met de Vlaamse Milieumaatschappij” zegt schepen van Toerisme Geert Cluckers (DDS). “Het anderhalf miljoen dat Diest zelf investeerde in de Demerwerken kunnen we terugverdienen. We zijn bezig met een terugkerend evenement te creëren rond de Demer. Naast de rivier hebben we nog andere toeristische troeven achter de hand. Het natuurgebied Webbekomsbroek gaan we in de nabije toekomst verder ontsluiten.”