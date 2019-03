Delhaize zet bewakingsagent in tegen overlast met hangjongeren in Diest Kristien Bollen

11 maart 2019

20u17 0 Diest Tijdens hun middagpauzes komen regelmatig groepjes scholieren naar de Delhaize in de Hasseltsestraat in het centrum van Diest. Sommigen nuttigen er braafjes hun maaltijd maar enkelingen zorgen voor overlast op de parkings. De laatste maanden kreeg het warenhuis hierover van vele klanten klachten en ook personeel werd door de jongeren bedreigd. Delhaize heeft nu een externe bewakingsfirma ingehuurd om een oogje in het zeil te houden.

De overlast is dus een probleem op de parking voor de winkel en de ondergrondse parking. De jongeren gaan er roken en steken vandalenstreken uit. Het probleem werd al met de omliggende scholen, politie en stadsbestuur besproken, maar dat diplomatiek overleg hielp tut dusver niet.



“Het klopt dat schoolgaande jeugd ‘s middags voor problemen zorgde”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. Klanten werden geïntimideerd en personeel bedreigd. We willen echter niet alle schoolgaande jeugd over dezelfde kam scheren, hoor. Er zijn vele jongeren die ‘s middags een lunch komen halen. Als die netjes hun eten op de parking, waar zelfs picknicktafels staan, opeten is er geen probleem. Helaas zijn er enkele individuen van wie het gedrag te wensen overlaat. Vanaf vandaag hebben we dus een beroep gedaan op een externe bewakingsagent om er op toe te zien. We streven er naar dat onze klanten aangenaam kunnen winkelen en willen zorgen voor een aangename werkomgeving.”

De bewakingsagent zal dus telkens aanwezig zijn tijdens de middaguren van maandag tot vrijdag met uitzondering van woensdag. Of dit nu geen extreme maatregelen zijn? “Het is inderdaad vrij uniek. Anderzijds, wij zijn verantwoordelijk voor onze klanten en personeel. Hiermee willen we een sterk signaal geven aan mensen met slechte bedoelingen. Spijtig dat enkelingen ons tot deze maatregel hebben gedreven. Ondanks het eerder overleg en diplomatieke aanpak en alle andere pistes die we bewandeld hebben, hielden de problemen aan.”

Geen escalatie

“Nogmaals, dat jongeren er zitten te eten is geen probleem, die blijven welkom. Het kan echter niet dat jongeren op de winkelkarretjes gaan zitten en verhinderen dat klanten er eentje kunnen nemen. Personeel dat hen hierop aansprak, werd verbaal bedreigd. Neen, er is nooit echt een gewelddadig incident geweest met een klant of personeel, maar dat is niet leuk. Anderzijds willen we de situatie niet laten escaleren en wachten tot er wél een fysiek incident plaatsheeft voor we maatregelen nemen. Het moet aangenaam en veilig blijven, ook voor de andere schoolgaande jeugd die zich wel gedraagt.”

Hoelang men een beroep zal doen op een beveiligingsfirma en of bewakingscamera’s niet eenvoudiger zijn? “Hoe korter, hoe liever de bewakingsfirma aan de slag moet blijven. En bewakingscamera’s zijn er al, al staan die niet op iedere plek of hoek. Er extra plaatsen is niet echt ons doel, we willen ook geen gevoel van ‘Big-Brother’ geven. Laten we hopen dat deze maatregel maar van korte duur hoeft te zijn”, aldus woordvoerder Roel Dekelver