Defensie zet Fort Leopold te koop PRIJS OF KANDIDAAT-KOPERS BESCHERMD MONUMENT NOG NIET BEKEND TOM VAN DE WEYER

30 augustus 2018

02u24 0 Diest Fort Leopold wordt volgend jaar allicht verkocht. Defensie, dat eigenaar is van het beschermd monument, bereidt een dossier voor om het af te staan aan het Federaal Aankoopcomité van Financiën. "We hopen dat de historische functie bewaard blijft en de rondleidingen van de Gidsenbond er kunnen doorgaan", zegt burgemeester Jan Laurys (DDS).

Het bastion maakt deel uit van de verdedigingsgordel rond Diest. Het werd gebouwd tussen 1841 en 1845 en moest de noordkant van de stad beschermen tegen aanvallen. Het ligt verscholen in de flanken van de Lazarijberg, achter het station. In 1848 was de Nederlandse dreiging geweken en werd het militair domein verbouwd tot onderdeel van de Leuvense gevangenis. Tijdens de beide Wereldoorlogen gebruikten de Duitsers het fort als opslagplaats.





Sinds 1996 is het een beschermd monument. Traditioneel zijn er rondleidingen op 11 november, dag van de Wapenstilstand. De Diestse Gidsenbond krijgt van Defensie echter geen toelating meer voor geleide bezoeken. Op zaterdag 29 september wordt de voorlopig laatste rondleiding gegeven.





Natuur en Bos

Volgens het weekblad Rondom zou verkocht worden door de FOD Financiën. Deze dienst laat weten dat het fort nog niet op de site staat van onroerende goederen die te koop worden aangeboden. In de nabije toekomst kan dat wel gebeuren. "Defensie is bezig het dossier voor te bereiden. Het goed wordt overgedragen aan het Federaal Aankoopcomité", zegt Francis Adyns, woordvoerder van FOD Financiën. Defensie bevestigt dat de verkoop al in 2009 was goedgekeurd door de hogere staf. Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert het groen rond het fort en heeft wel interesse in het kleine gebied. "Vier jaar geleden hebben we met Defensie gesproken over een overdracht, maar Vlaams minister Joke Schauvliege heeft momenteel geen concreet plan om de grond te kopen", zegt Frank Saey van het ANB. "Mocht Defensie ooit de grond aan ons overdragen, zou ANB hem kunnen ontsluiten en opnemen in wandelgebied. Momenteel is het militair domein niet toegankelijk voor publiek. In het gebouw zelf heeft ANB geen belangstelling."





Stad zelf niet geïnteresseerd

Over de prijs en of er al kandidaat-kopers zijn is nog niets bekend. De stad Diest is in geen geval geïnteresseerd. "Wij hebben al genoeg patrimonium om te onderhouden", zegt burgemeester Jan Laurys (DDS). "Ooit heeft er een militair gewoond, maar sinds mensenheugenis is er geen activiteit meer in het fort. Wie weet hoeveel kosten er aan zijn. Zeven jaar geleden hebben we eens een denkdag gehouden. Er kwam niets werkbaars uit de bus. Het is een rond gebouw waaraan je nauwelijks een praktische invulling kan geven. Het is maar de vraag of er kandidaten zijn die er een nieuwe bestemming aan kunnen geven. Vanuit historisch standpunt zouden we graag zien dat het fort toch behouden blijft voor Diest. Er was altijd grote belangstelling voor de rondleidingen op 11 november. We hopen dat de Gidsenbond van de nieuwe eigenaar toestemming krijgt om dit te blijven doen."