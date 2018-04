Defect in kabel veroorzaakt stroompanne 13 april 2018

02u36 0

In het centrum van Diest deed zich woensdagochtend een stroompanne voor ter hoogte van de zuidelijke ring en de Citadel. Tussen 9.30 uur en 11 uur zaten zo'n 1.000 gezinnen zonder elektriciteit. "Er was een defect in een middenspanningskabel in de Commissaris Neyskenslaan", zegt Björn Verdoodt van Infrax. "Deze kabel ligt diep ondergronds en verdeelt stroom tussen twee cabines. De komende dagen wordt de kabel vervangen. Dan wordt de oorzaak van het defect duidelijk. In januari 2017 was er een probleem met een gelijkaardige kabel in Schaffen. Die bleek beschadigd door vochtinsijpeling. De laatste jaren wordt in Diest veel gewerkt aan nutsvoorzieningen. Mogelijk liggen menselijke fouten bij die werken aan de basis van de stroompanne." (VDWT)